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Из фракции "Слуга народа" вышел нардеп

Валентина РоманенкоПятница, 20 декабря 2024, 12:23
Из фракции Слуга народа вышел нардеп
Дмитрий Микиша. фото из Facebook нардепа

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании украинского парламента 20 декабря объявил о выходе из депутатской фракции "Слуга народа" Дмитрия Микиши.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе народного депутата Украины Микиши Дмитрия Сергеевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

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Детали: Как передает корреспондент информагентства, спикер также сообщил о создании межфракционного объединения "Защита прав военнослужащих и ветеранов войны, которое возглавила внефракционный народный депутат Юлия Яцык.

Обновлено: На своей странице в Facebook Микиша не назвал мотивы своего решения, но заявил, что мандат слагать не собирается.

Слуга народаВерховная Рада
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