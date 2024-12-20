Украина вернула тела еще 503 защитников
Пятница, 20 декабря 2024, 13:04
На подконтрольную правительству Украины территорию вернули тела 503 павших защитников.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: Сообщается, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий возвращены тела 503 павших украинцев.
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Среди них:
403 с Донецкого направления;
12 с Луганского направления;
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57 с Запорожского направления;
Тело еще 31 погибшего возвращено из моргов на территории РФ.
Совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, добавляют в Коордштабе.