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Расследование УП: Офис президента вероятно взял под контроль "Карпатнефтехим"

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникПятница, 20 декабря 2024, 13:10
Расследование УП: Офис президента вероятно взял под контроль Карпатнефтехим
"Карпатнефтехим". Фото из соцсетей

Офис президента вероятно организовал снятие ареста с одного из крупнейших в Украине химических предприятий "Карпатнефтехим" в обмен на бесплатную долю в предприятии с последующей переписью доли на подставное лицо.

Источник: расследование "Большое перераспределение". История о возвращении в Офис президента "смотрящих" и "фунтов"

Детали: В августе 2022 года предприятие посетили правоохранители. По их мнению, с 2017 до 2022 года "Карпатнефтехим" вывел более 5 миллиардов гривен через фирмы-прокладки в Россию. Суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия. Далее этот арестованный ценный актив должен был быть передан в АРМА, а затем государство должно было бы заработать на том, что после завершения расследования и конфискации, имущество продали бы новым владельцами или национализировали.

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Впрочем, АРМА впоследствии заявила, что не может найти нового управляющего, из-за ошибок, допущенных правоохранителями. В результате, за 14 месяцев государство так и не смогло передать "Карпатнефтехим" под внешнее управление, а в 2023 году суд вообще отменил арест предприятия. И через полгода совладельцем компании стал Андрей Веселый.

По информации источников УП в бизнес-кругах, Василия Веселого, который никогда не имел никакого отношения к банковской сфере, назначили советником руководителя "Сенс банка". Банк после начала полномасштабного вторжения национализировали из-за прямой связи с Россией. Собеседники УП в бизнес-кругах называют Василия Веселого, "смотрящим" от государства за "Сенс банком".

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УП спросила у Василия Веселого о том, действительно ли он получил "благодарность" в виде надзора за "Сенс банком" за то, что он предоставил своего брата – Андрея Веселого – как подставное лицо для бесплатной переписи доли одного из крупнейших химических предприятий страны в интересах Офиса президента.

 
Василий Веселый. скриншот

В комментарии Василий Веселый отрицает, что имеет знакомства в Офисе президента, а правительственный квартал посещает, потому что "там живет". Также заявил, что его брат приобрел долю в "Карпатнефтехим" за "свои средства". Должность так называемого "смотрящего" в "Сенс банке" Веселый тоже отрицает, по его словам, он там работает на "общественных началах".

Мы также поговорили с Андреем Веселым. Подробности покупки доли в "Карпатнефтехиме" он отказался разглашать.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответа на запрос УП пока также не предоставил. Зато в Офисе генпрокурора в ответ на запрос сообщили, что сейчас в уголовном производстве дела "Карпатнефтехима" проводят следственные действия.

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