Орбан надеется, что Украина еще может согласиться на "рождественское перемирие"

Выступая на радио Kossuth, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина еще может изменить свое решение относительно "рождественского перемирия".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet

Детали: Говоря о своей "миротворческой миссии", Орбан отметил, что провел переговоры с лидерами нескольких стран, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что важно, поскольку, по его словам, президент Турции был единственным успешным посредником между двумя сторонами, когда была достигнута договоренность о поставках зерна.

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"Давайте, по крайней мере, выйдем из ситуации, чтобы было рождественское перемирие. Поэтому я пытаюсь добиться прекращения огня и масштабного обмена пленными во время православного Рождества", – сказал он.

По словам венгерского премьер-министра, поскольку это всего два-три дня, то аргумент о том, что та или иная сторона получит преимущество, отпадает.

"Рождественское перемирие показало бы, что краткосрочный мир не является безнадежным", – добавил Орбан, после чего отметил, что ему удалось убедить российского правителя поддержать рождественское перемирие, но он верит, что украинцы также могут легко изменить свою позицию.

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