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Орбан надеется, что Украина еще может согласиться на "рождественское перемирие"

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 20 декабря 2024, 14:01
Орбан надеется, что Украина еще может согласиться на рождественское перемирие
Орбан. Иллюстративное фото: Getty Images

Выступая на радио Kossuth, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина еще может изменить свое решение относительно "рождественского перемирия".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet

Детали: Говоря о своей "миротворческой миссии", Орбан отметил, что провел переговоры с лидерами нескольких стран, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что важно, поскольку, по его словам, президент Турции был единственным успешным посредником между двумя сторонами, когда была достигнута договоренность о поставках зерна.

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"Давайте, по крайней мере, выйдем из ситуации, чтобы было рождественское перемирие. Поэтому я пытаюсь добиться прекращения огня и масштабного обмена пленными во время православного Рождества", – сказал он.

По словам венгерского премьер-министра, поскольку это всего два-три дня, то аргумент о том, что та или иная сторона получит преимущество, отпадает.

"Рождественское перемирие показало бы, что краткосрочный мир не является безнадежным", – добавил Орбан, после чего отметил, что ему удалось убедить российского правителя поддержать рождественское перемирие, но он верит, что украинцы также могут легко изменить свою позицию.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский раскритиковал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.
  • "Его отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место", – считает президент.
  • Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.
  • После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.
  • Тогда украинский президент выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

ВенгрияОрбанРосcияУкраина
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