Российские войска утром обстреляли Херсонскую область: погиб 69-летний мужчина – ОВА
Суббота, 21 декабря 2024, 08:00
Утром 21 декабря российские войска нанесли удар по селу Томина Балка на Херсонщине, в результате чего погиб 69-летний местный житель.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин
Прямая речь: "К сожалению, в результате удара погиб 69-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью".
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Предыстория:
- Утром 20 декабря российские оккупанты массированно атаковали Херсон в течение часа: в результате чего по разным данным два человека погибли и 11 получили ранения.
- По словам Прокудина, в течение 40 минут около 1000 снарядов упало только на Херсон, "прилеты" были во всех районах города. Как отметили в ОВА, россияне целенаправленно атаковали жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру.