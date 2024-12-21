Более 20 убитых и раненых гражданских из-за ударов РФ по Донецкой и Херсонской области
В Донецкой и Херсонской областях в течение 20 декабря зафиксировали 3 погибших и 19 раненых гражданских.
Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА
Детали: В частности, россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Константиновке.
Еще 8 человек в области за сутки получили ранения - по три в Покровске и Славянске и еще по одному в Константиновке и Лимане.
В Херсонской области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 34 многоэтажки и 29 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, складское помещение и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 - получили ранения.
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