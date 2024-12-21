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Более 20 убитых и раненых гражданских из-за ударов РФ по Донецкой и Херсонской области

Роман ПетренкоСуббота, 21 декабря 2024, 08:28
Более 20 убитых и раненых гражданских из-за ударов РФ по Донецкой и Херсонской области
донетчина, иллюстративное фото: ОВА

В Донецкой и Херсонской областях в течение 20 декабря зафиксировали 3 погибших и 19 раненых гражданских.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В частности, россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Константиновке.

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Еще 8 человек в области за сутки получили ранения - по три в Покровске и Славянске и еще по одному в Константиновке и Лимане.

В Херсонской области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 34 многоэтажки и 29 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, складское помещение и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 - получили ранения.

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Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Донецкая областьХерсонская область
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