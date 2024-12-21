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Германия заверила, что не отправит военных в Украину до завершения войны

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 21 декабря 2024, 09:20
Германия заверила, что не отправит военных в Украину до завершения войны
фото: getty

Министр обороны Германии Борис Писториус может представить себе немецких солдат в Украине, но только при условии прекращения огня.

Источник: Писториус в интервью Funke Media Group, ntv "Европейская правда"

Детали: "Я хочу четко заявить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир – и когда будет понятно, как это выглядит", – сказал Писториус.

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"Например, будет ли существовать линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир? Как видите, здесь еще слишком много открытых вопросов, чтобы сделать заявление", – отметил министр обороны.

В конце концов, решение все равно будет принимать парламент, добавил Писториус.

"Но ясно одно: Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе, не может стоять в стороне и оставаться невовлеченной", – заявил он.

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Отвечая на вопрос об участии западных солдат в возможной миротворческой миссии в Украине, канцлер Олаф Шольц недавно заявил, что всегда нужно действовать в правильном порядке. Украина должна сначала определить для себя, каковы ее цели в отношении мира, который не является продиктованным.

Напомним, президент Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

В обращении к лидерам ЕС выразил поддержку этой идее французского президента Эмманюэля Макрона и призвал других партнеров присоединяться.

Германиямиротворцывойна
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