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СМИ: ЕС готовит 16 пакет санкций против РФ к февралю

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 22 декабря 2024, 13:02
СМИ: ЕС готовит 16 пакет санкций против РФ к февралю
фото: россми

Европейский Союз намерен принять следующий пакет санкций против России 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник: Welt am Sonntag, "Европейская правда"

Детали: Издание получило информацию о запланированном шаге из дипломатических кругов Брюсселя. Это будет 16-ый пакет санкций ЕС в связи с полномасштабным нападением РФ на Украину.

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Информированные дипломаты ЕС сообщили, что этот пакет должен стать "четким сигналом" для Москвы и будет содержать "меры против конкретных секторов российской экономики, которые до сих пор не были охвачены вообще или были охвачены в недостаточной степени".

Кроме того, 16-й пакет санкций будет включать дальнейшие санкции против лиц и организаций, которых "следует считать пропагандистами российского режима и ответственными за подрыв территориальной целостности Украины".

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий также хотели бы ввести запрет на въезд и заморозить активы других лиц, которые шпионили в пользу России и участвовали в дезинформационных кампаниях, в том числе в Германии.

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В то же время Брюссель заявил, что будет "сложно" отследить причастность отдельных лиц к так называемым гибридным российским атакам и доказать их причастность к преступлению. По этой причине еще не решено, будут ли введены санкции 24 февраля за шпионаж в пользу России и дезинформацию.

Только 16 декабря Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против России. В частности, еще 52 судна из российского "теневого флота" были наказаны запретом на доступ к портам и определенным услугам.

Также в декабре ЕС впервые ввел санкции из-за так называемых гибридных российских атак.

санкции
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