Грузинский боец погиб на Курщине

Грузинский боец Бадри Кварацхелия, воевавший на стороне Украины, погиб.

Источник: Interpress News, МИД Грузии,"Европейская правда"

Детали: Сообщается, что командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия был убит на территории Курской области.

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Напомним, в ноябре, на лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 добровольцев из Грузии.

Отметим, недавно "Грузинскому легиону", который воюет в Украине, пришлось отрицать заявления российской пропаганды о том, что он якобы планирует вернуться в Грузию, чтобы принять участие в протестах.