Зеленский просит дипломатов не ограничиваться кабинетной работой ради вступления в НАТО

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня дипломата обратился к работникам украинского дипведомства, очертив, каким образом они должны убеждать партнеров дать согласие на вступление Украины в НАТО.

Источник: обращение главы государства, "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что приглашение Украины в НАТО и членство в Альянсе являются решениями исключительно политическими.

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Но, по его словам, смелость лидеров в таких вопросах всегда базируется на требованиях общественного мнения.

"Когда общество делает шаг вперед – лидеру государства, даже представителям старой школы сложно оставаться на прежних позициях. Поэтому очень важно, чтобы работа по НАТО для Украины не была только кабинетной", – сказал президент.

Он заявил, что дипломаты в отношениях с соответствующими странами и во всех других странах, которые могут помочь с важными решениями, должны в ежедневном режиме работать на соответствующее общественное мнение – "теми средствами, которые работают, а не просто теми, которые удобны".

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"Партнеры должны знать, что может дать Украина Альянсу, почему это будет лучше для всех и как это стабилизирует глобальные отношения. Альянс для Украины – это достижимо, но достижимо только тогда, когда за это решение бьемся на всех нужных уровнях", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в конце ноября Зеленский впервые выразил готовность согласиться на заморозку войны с Россией, если НАТО пригласит Украину в Альянс и предоставит гарантии безопасности для подконтрольной Киеву территории.

Украинская власть ранее признавала, что Альянс не направит Киеву приглашение о вступлении до завершения войны, и говорила, что такое вступление состоится именно в пределах международно признанных границ.