ОСУВ "Хортица" сообщило об отражении мощного штурма РФ на Купянском направлении

На Купянском направлении украинские защитники отбили мощный штурм врага и уничтожили бронетанковую группу противника.

Источник: ОСУВ "Хортица"

Детали: По данным военных, в штурме враг привлек 5 единиц бронетехники - 2 танка и 3 БМП с десантом.

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Колонна была своевременно обнаружена аэроразведкой. Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта БМП были атакованы, но не успешно.

Уже непосредственно на месте спешивания, когда вражеская пехота начала покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами.

Этими ударами уничтожили технику.

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Личный состав противника пытался спрятаться в лесополосе, где он был ликвидирован ударами дронов.

Напомним: 21 декабря Россия в войне против Украины потеряла еще 1 820 солдат.