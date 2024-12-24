Президент Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд

Американский президент Джо Байден 24 декабря подписал оборонный бюджет страны на сумму 895 миллиардов долларов США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома

Детали: Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) был принят при двухпартийной поддержке в обеих палатах после месяцев переговоров.

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Окончательное соглашение исключило некоторые из наиболее спорных вопросов, такие как меры, связанные с абортами, и усилия Пентагона по содействию разнообразию и инклюзии в армии.

В то же время положение, включенное по настоянию спикера Майка Джонсона, запрещает военной системе здравоохранения Tricare покрывать лечение гендерной дисфории.

Байден раскритиковал это положение в заявлении, в котором изложил свои возражения против законопроекта.

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Закон предусматривает выделение 850 миллиардов долларов на базовый бюджет Министерства обороны и 33,5 миллиарда долларов на программы ядерного оружия под руководством Министерства энергетики.

Также комитет Сената по делам вооруженных сил разрешил выделить дополнительные 25 миллиардов долларов на противоракетную оборону, судостроение и технологии борьбы с беспилотниками.

Напомним, что в принятой редакции закона нет положения о возможности лендлиза для Украины.

Между тем, генсек НАТО ожидает давления от будущего президента США Дональда Трампа в контексте расходов на оборону.