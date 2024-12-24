Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Президент Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 24 декабря 2024, 09:40
Президент Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд
Байден. фото Grtty Images

Американский президент Джо Байден 24 декабря подписал оборонный бюджет страны на сумму 895 миллиардов долларов США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома

Детали: Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) был принят при двухпартийной поддержке в обеих палатах после месяцев переговоров.

Реклама:

Окончательное соглашение исключило некоторые из наиболее спорных вопросов, такие как меры, связанные с абортами, и усилия Пентагона по содействию разнообразию и инклюзии в армии.

В то же время положение, включенное по настоянию спикера Майка Джонсона, запрещает военной системе здравоохранения Tricare покрывать лечение гендерной дисфории.

Байден раскритиковал это положение в заявлении, в котором изложил свои возражения против законопроекта.

РЕКЛАМА:

Закон предусматривает выделение 850 миллиардов долларов на базовый бюджет Министерства обороны и 33,5 миллиарда долларов на программы ядерного оружия под руководством Министерства энергетики.

Также комитет Сената по делам вооруженных сил разрешил выделить дополнительные 25 миллиардов долларов на противоракетную оборону, судостроение и технологии борьбы с беспилотниками.

Напомним, что в принятой редакции закона нет положения о возможности лендлиза для Украины.

Между тем, генсек НАТО ожидает давления от будущего президента США Дональда Трампа в контексте расходов на оборону.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Тревожный звонок для США": солдат, взорвавший кибертрак в Лас-Вегасе, оставил предсмертную записку

ПВО сбила 34 из 81 вражеского БПЛА

Блинкен: Китай отговаривал Путина от применения ядерного оружия в Украине

ISW: Кремль не хочет менять условия для прекращения войны

Суд огласит приговор Трампу по делу о подкупе порнозвезды 10 января

Майка Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей США

Все новости...
США
Трамп не отказался от прихоти купить Гренландию
Советник Байдена: Конкуренты и противники Америки сейчас слабее, чем были раньше
Трамп анонсировал "крупнейшую операцию по депортации" в истории США
Последние новости
13:58
Бронзового призера Олимпиады-2024 задержали из-за потасовки с полицией
13:52
Португалия наблюдает за 5 военными кораблями России у своих берегов
13:30
В Японии умер самый старый человек в мире – 116-летняя японка Томико Итоока
13:26
Из Грузии депортируют 25 иностранцев за участие в протестах
13:05
"Тревожный звонок для США": солдат, взорвавший кибертрак в Лас-Вегасе, оставил предсмертную записку
12:48
Ученые создали новый метод диагностики рака простаты: он находит скрытые метастазы
12:20
За сутки энергетики восстановили питание для 7 тысяч потребителей
12:01
Беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт – Astra
11:57
теннисСтародубцева попала в основную сетку Australian Open
11:48
Минюст США призывает Верховный суд отклонить просьбу Трампа отложить закон о запрете TikTok
Все новости...
Реклама:
Реклама: