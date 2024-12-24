На оружейном заводе в Турции произошел взрыв: 12 погибших
В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и еще 3 получили ранения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN Türk
Детали: Чрезвычайное событие произошло в северо-западной провинции Балыкесир в районе села Кареси.
Взрыв прогремел в производственной зоне, а не в главном здании. В этот момент там работали 15 человек. В результате взрыва часть здания обвалилась, вспыхнул пожар.
Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу заверил, что возможность саботажа исключена и риска нового взрыва нет.
Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту взрыва начали расследование.
По данным местных СМИ, завод специализировался на изготовлении боеприпасов для легкого оружия. Он работал с 2014 года.
Предыстория:
- В начале ноября на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Турции произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 работников получили легкие ранения.
- А в октябре в результате нападения вооруженных террористов в среду в провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries, которое производит в том числе военную технику, погибли три человека.