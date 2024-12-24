Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

На оружейном заводе в Турции произошел взрыв: 12 погибших

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 24 декабря 2024, 10:03
На оружейном заводе в Турции произошел взрыв: 12 погибших
Фото с сайта hürriyet

В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и еще 3 получили ранения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN Türk

Детали: Чрезвычайное событие произошло в северо-западной провинции Балыкесир в районе села Кареси.

Реклама:

Взрыв прогремел в производственной зоне, а не в главном здании. В этот момент там работали 15 человек. В результате взрыва часть здания обвалилась, вспыхнул пожар.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу заверил, что возможность саботажа исключена и риска нового взрыва нет.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту взрыва начали расследование.

РЕКЛАМА:

По данным местных СМИ, завод специализировался на изготовлении боеприпасов для легкого оружия. Он работал с 2014 года.

Предыстория: 

  • В начале ноября на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Турции произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 работников получили легкие ранения.
  • А в октябре в результате нападения вооруженных террористов в среду в провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries, которое производит в том числе военную технику, погибли три человека.

Турциявзрыворужиежертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Оккупанты ночью атаковали более чем сотней беспилотников

Бои в Торецке: линия фронта проходит через центр города

фотоРоссияне атаковали приграничье Черниговщины: по меньшей мере 7 раненых

Двое десантников взяли в плен 14 оккупантов – в 79-й бригаде показали видео

В немецкой оппозиции заявили, что Шольц может встретиться с Путиным до 23 февраля

В Украине восстановили реестры браков, частично улучшили отсрочку от мобилизации

Все новости...
Турция
Блинкен и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом
Орбан после болтания с Путиным отправляется на переговоры к Эрдогану
Турция просит США смягчить санкции против "Газпромбанка", чтобы платить РФ за газ
Последние новости
10:49
СМИ: Зеленский взял под личный контроль ситуацию по 155 бригаде
10:26
Премьер Италии приехала к Трампу
10:03
Лялька признан лучшим хоккеистом Украины 2024 года
09:52
В НАТО разочарованы состоянием противовоздушной обороны Британии - СМИ
09:26
Оккупанты ночью атаковали более чем сотней беспилотников
09:25
УЗИ на основе ИИ может диагностировать рак яичников точнее, чем специалисты: исследование
09:21
Госдеп США хочет продать Израилю оружия на $8 млрд
09:09
видеоРоссийский Таганрог атаковали беспилотники
08:45
Кандидат в президенты от партий власти Румынии заявил о приостановке кампании
08:28
Девять человек ранены от российских обстрелов инфраструктуры Херсонщины
Все новости...
Реклама:
Реклама: