Россия атаковала 60 дронами: ПВО обезвредила почти все

В течение суток россияне атаковали Украину 60-ю беспилотниками, ПВО уничтожила 36 дронов, 23 вражеских беспилотника-имитатора были обезврежены средствами РЭБ.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Отмечается, что с 10.00 23 декабря по 09.00 24 декабря противник атаковал 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск Российской Федерации.

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По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Один - БпЛА еще в воздухе.

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.