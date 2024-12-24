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Орбан: Война закончится в 2025 году или переговорами, или уничтожением одной из сторон

Ирина Балачук, Кристина БондареваВторник, 24 декабря 2024, 11:19
Орбан: Война закончится в 2025 году или переговорами, или уничтожением одной из сторон
Венгерский премьер Виктор Орбан. Фото из Facebook

Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что война России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Орбана Magyar Nemzet

Прямая речь премьер-министра Венгрии: "Война закончится в 2025 году. Или ее можно будет завершить мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена".

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Детали: Орбан убежден, что после окончания российской войны против Украины европейские экономики, в том числе и венгерская, снова "будут иметь большие экономические успехи".

Вместе с тем, говоря о войне, он пожаловался, что "звезды на небе еще никогда не складывались так плохо, а последние 4 года были самыми тяжелыми с тех пор, как ветры смены режима занесли меня в политику".

Предыстория:

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  • Ранее Орбан привел свою версию того, почему избранному президенту США Дональду Трампу, которого он открыто поддерживает, не удалось завершить войну в Украине за сутки.
  • А президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.
  • В МИД Украины обвиняют Орбана в "пиаре" из-за предложения "рождественского перемирия".

ОрбанРосcиявойна
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