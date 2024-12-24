Орбан: Война закончится в 2025 году или переговорами, или уничтожением одной из сторон
Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что война России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Орбана Magyar Nemzet
Прямая речь премьер-министра Венгрии: "Война закончится в 2025 году. Или ее можно будет завершить мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена".
Детали: Орбан убежден, что после окончания российской войны против Украины европейские экономики, в том числе и венгерская, снова "будут иметь большие экономические успехи".
Вместе с тем, говоря о войне, он пожаловался, что "звезды на небе еще никогда не складывались так плохо, а последние 4 года были самыми тяжелыми с тех пор, как ветры смены режима занесли меня в политику".
Предыстория:
- Ранее Орбан привел свою версию того, почему избранному президенту США Дональду Трампу, которого он открыто поддерживает, не удалось завершить войну в Украине за сутки.
- А президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.
- В МИД Украины обвиняют Орбана в "пиаре" из-за предложения "рождественского перемирия".