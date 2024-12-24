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ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники на Времовском направлении

Ирина БалачукВторник, 24 декабря 2024, 12:22
ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники на Времовском направлении
Скриншот с deepstatemap.live

Силы обороны разбили колонну российской бронетехники во время попытки штурма на Времовском направлении.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно "Хортица": "На днях вблизи Нового Комара оккупанты пошли на штурм позиций наших защитников колонной бронетехники – тремя танками и БМП с пехотой. Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады – регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия".

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Детали: Сообщается, что сразу против россиян вылетели украинские FPV-дроны, которые уничтожили вражескую технику и личный состав.

"Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар севернее Великой Новоселки, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм", – подытожили в ОСУВ "Хортица".

войнаВооруженные силы
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