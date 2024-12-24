Президент Молдовы Санду приняла присягу на второй срок

Президент Молдовы Майя Санду 24 декабря приняла присягу перед своим вторым президентским сроком.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: После принятия присяги Санду также выступила с речью, в которой отметила, что обществу удалось сохранить мир и защитить свою демократию, несмотря на кризисы последних лет и российское вторжение в Украину.

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Прямая речь Санду: "Я могу сказать вам, положив руку на сердце: я работала с преданностью во время моего первого мандата, и я буду продолжать с еще большей волей и энергией. После 4 лет я могу скромно сказать, что вместе мы сделали то, что никогда не было сделано за 30 лет независимости".

Детали: Она добавила, что впереди еще много работы, призвала к национальной мобилизации и к дальнейшему развитию страны.

"Я призываю вас двигаться вперед с уверенностью. Не забывайте, что означает наша Молдова – наследие, оптимизм, борьба, развитие, организованность, воля, амбиции", – заявила Санду.

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Предыстория:

Санду переизбралась в начале ноября на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

Санду победила в основном благодаря сильной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.

Опросы впоследствии показали, что большинство граждан Молдовы считает, что выборы проходили с нарушениями и не были свободными или справедливыми.

Читайте подробный анализ второго тура выборов президента Молдовы в статье: Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди