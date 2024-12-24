Силы обороны остановили масштабную атаку на левобережную Купянщину

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и 205 батальоном 241 ОБр ТрО отбили атаку врага на Купянском направлении.

Источник: батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Детали: 23 декабря противник предпринял попытку расширения своего плацдарма на левом берегу реки Оскол (Купянское направление). Механизированный накат происходил в две волны и продолжался почти весь день: колонны бронированной техники двигались с востока, от населенных пунктов Берестовое и Песчаное в сторону прибрежных сел Глушковка и Загрызово.

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Экипажи БпЛА батальона "Ахиллес" остановили 12 единиц боевой бронированной техники. Из них уничтожено: один БМП и два танка. Повреждены восемь БМП и один танк. 18 оккупантов ликвидированы, 6 - ранены. Враг пошел в атаку под прикрытием дождя и тумана, очевидно, надеясь, что сложные погодные условия помешают работе FPV-дронов. Но расчет противника не оправдался - очередная попытка врага расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол провалилась, отмечают военные.

Это уже четвертый механизированный накат противника в течение декабря на этом участке фронта. Речь идет о плацдарме Сил обороны, который тянется вдоль левого берега реки Оскол. Ключевые населенные пункты: Купянск, Купянск-Узловой и Боровая.

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Ранее командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Антон Шмагайло (позывной "Бандерас") предположил, что россиянам дали приказ достичь на направлении конкретных целей к конкретной дате - вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год.

"Общая картина: враг не считается с потерями ни в живой силе, ни в технике и пытается двигаться вперед несмотря ни на что. Это то, что происходит на Купянском направлении", - говорит "Бандерас".

Время от времени диверсионно-разведывательным группам противника удавалось переправиться на правый берег реки, в частности, в районе села Новомлинск, Купянского района. Но закрепиться на правом берегу не получилось.

Также в ноябре противник пытался на нескольких единицах бронированной техники с наскока заехать в левобережную часть Купянска, пролетев украинские боевые порядки. И им это удалось. Однако в течение часа вся прорвавшаяся техника была уничтожена, а пехота взята в плен или ликвидирована.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко (позывной "Ахиллес") так охарактеризовал ситуацию на направлении: "Россия действует в режиме спринта, поскольку пытается в кратчайшие сроки достичь определенных ситуативных успехов на поле боя. А российские войска переведены в режим "камикадзе". Потери противника не сопоставимы с достигнутыми результатами - они сейчас самые большие за весь период полномасштабной войны".

Предыстория:

20 декабря россияне попытались штурмовать окрестности Купянска. Силы обороны отбили атаку и сожгли технику противника. Экипажи батальона "Ахиллес" уничтожили 3 БМП и 1 танк, еще 1 БМП - была повреждена. В отражении атаки участвовали ударные БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр совместно со 116 ОМБр, 114 ОБр ТрО и 1 БрОП "Буревій".

11 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразил попытку механизированного наступления российских войск на Купянском направлении, уничтожив один танк, три БМП, три МТ-ЛБ врага.

18 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" нанес значительные потери противнику на Купянском направлении, уничтожив 21 единицу российской военной техники.

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