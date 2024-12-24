В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационного совета города - СМИ

Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье в одном из дворов взорвали автомобиль так называемого "главы совета города" Василия Нечета, он получил ранения.

Источник: "Суспільне Запоріжжя" со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Бердянской городской военной администрации Николая Матвиенко

Прямая речь: "Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует".

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Детали: Как сообщили в движении сопротивления "Злая Мавка", автомобиль Нечета взорвали неизвестные во дворе дома по улице Европейская, 56. На месте событий работала бригада скорой помощи.