В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационного совета города - СМИ
Вторник, 24 декабря 2024, 16:17
Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье в одном из дворов взорвали автомобиль так называемого "главы совета города" Василия Нечета, он получил ранения.
Источник: "Суспільне Запоріжжя" со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Бердянской городской военной администрации Николая Матвиенко
Прямая речь: "Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует".
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Детали: Как сообщили в движении сопротивления "Злая Мавка", автомобиль Нечета взорвали неизвестные во дворе дома по улице Европейская, 56. На месте событий работала бригада скорой помощи.