Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта

Министерство обороны просит Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.

Источник: собеседник "Украинской правды" в оборонном парламентском комитете, письмо министра обороны Рустема Умерова в комитет, которым располагает УП

Детали: В письме отмечается, что Минобороны наработало проект закона об усовершенствовании механизмов ротации, определения порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных во время военного положения.

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Среди прочего документ предусматривает установление новых норм относительно увольнения со службы и ротации военнослужащих, которые длительное время выполняют задачи в районах ведения боевых действий.

Законопроект был направлен на согласование в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Администрацию Государственной специальной службы транспорта.

Генштаб ВСУ не поддержал соответствующий проект закона, аргументируя тем, что его внесение на рассмотрение ВР возможно только при условии накопления на воинском учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах.

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Дословно из письма: "По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений".

Больше деталей: В то же время в письме говорится, что в Минобороны проработали два альтернативных варианта соответствующего законопроекта. В частности, предлагается обеспечить военным, которые во время военного положения непрерывно служили в течение 36 месяцев и в течение этого периода участвовали в боевых действиях, находясь в районах их выполнения, не менее 18 месяцев:

направление на реабилитацию до двух месяцев, а после ее проведения - предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения;

предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.

Также этими альтернативными вариантами предлагается обязать командиров проводить ротации военных, которые в течение 90 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Дословно из письма: "Указанные альтернативные законопроекты требуют детального обсуждения и принятия соответствующего решения на уровне руководства государства. Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задачи, определенной подпунктом 1.40 Плана 3633-IX (речь идет о наработке законопроекта об условиях демобилизации - УП), до 18 марта 2025 года".

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