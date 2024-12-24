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США передали Украине первый транш из запланированных $20 млрд за счет росактивов

Иванна Костина, Евгений КизиловВторник, 24 декабря 2024, 17:00
США передали Украине первый транш из запланированных $20 млрд за счет росактивов
фото: Getty Images

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о поступлении первого миллиарда долларов из 20 миллиардов кредита, обеспеченного за счет доходов от замороженных российских активов.

Источник: Шмыгаль в Telegram, передает "Европейская правда"

Детали: "Украине от США поступил 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов", – написал Шмыгаль.

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Он пояснил, что это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.

"Спасибо американским партнерам и Всемирному банку за этот важный шаг на пути к справедливости. Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", – заявил Шмыгаль.

Напомним, 10 декабря США накануне объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.

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Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

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