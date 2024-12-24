Мужчину в Крыму осудили на 22 года за подрывы железной дороги
Вторник, 24 декабря 2024, 18:27
Оккупанты приговорили к 22 годам мужчину за подрывы железнодорожных путей в Крыму летом 2023 года.
Источник: ТАСС
Детали: Ему добавили еще якобы подготовку пяти терактов "по заданиям разведки Украины".
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Кроме тюрьмы, мужчину оштрафовали на 1 млн рублей.
Напомним: Утром 18 мая прогремел взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма, в результате чего с путей сошли 5 вагонов с зерном, движение поездов приостановлено.