Мужчину в Крыму осудили на 22 года за подрывы железной дороги

Оккупанты приговорили к 22 годам мужчину за подрывы железнодорожных путей в Крыму летом 2023 года.

Источник: ТАСС

Детали: Ему добавили еще якобы подготовку пяти терактов "по заданиям разведки Украины".

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Кроме тюрьмы, мужчину оштрафовали на 1 млн рублей.

Напомним: Утром 18 мая прогремел взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма, в результате чего с путей сошли 5 вагонов с зерном, движение поездов приостановлено.