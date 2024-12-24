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Мужчину в Крыму осудили на 22 года за подрывы железной дороги

Роман ПетренкоВторник, 24 декабря 2024, 18:27
Мужчину в Крыму осудили на 22 года за подрывы железной дороги
Фото: Крым 24

Оккупанты приговорили к 22 годам мужчину за подрывы железнодорожных путей в Крыму летом 2023 года.

Источник: ТАСС

Детали: Ему добавили еще якобы подготовку пяти терактов "по заданиям разведки Украины".

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Кроме тюрьмы, мужчину оштрафовали на 1 млн рублей.

Напомним: Утром 18 мая прогремел взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма, в результате чего с путей сошли 5 вагонов с зерном, движение поездов приостановлено.

КрымоккупацияпропагандаФСБ
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