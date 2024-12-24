Зеленский вспомнил Покровск и "движуху" Путина в рождественском поздравлении

Президент Владимир Зеленский 24 декабря обратился к украинцам в Рождество, вспомнив, что украинский композитор Николай Леонтович написал "Щедрик" в городе Покровск, к которому движутся оккупационные войска.

Источник: видео-обращение Зеленского

Детали: Также в обращении президент вспомнил слова российского правителя Владимира Путина, который на днях сказал, что когда у россиян все спокойно, то им хочется "движухи".

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Прямая речь Зеленского: Божественная музыка, написанная там, и зло, которое туда принесла Россия, ярко показывает, в чем разница между нами и ими.

Мы стремимся творить, а для кого-то смысл жизни - сеять смерть. Мы хотим покоя, хотим справедливости, мира. Все, что нам надо - мирно жить на своей земле, видеть солнце, свое небо, а в нем рождественскую звезду, а не иранские "Шахеды" и российские ракеты.

Но некоторым скучно и не хватает движухи".

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Детали: Глава государства напомнил, что украинцы второй год подряд празднуют Рождество в одну дату.

Прямая речь Зеленского: "Мы сегодня бок о бок. Мы не потеряемся. Вживую или мысленно мы поздравим друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, обнимем родных, вспомним своих. Вживую, на расстоянии или в душе - украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов.

И это наше единство и тепло друг к другу и является настоящим духом Рождества. Его уникальной атмосферой, которую мы несмотря ни на что сохраним внутри себя. И поделимся с теми, кто рядом. Со всеми, кого любим. Со всеми, кто для нас родной".