СБУ взялась за дело о самоубийстве в России украинского подростка
Вторник, 24 декабря 2024, 21:34
Вечером 24 декабря стало известно, что начато производство в связи с информацией о смерти украинского подростка, вывезенного оккупантами из Херсонской области.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Спецслужбы отреагировали на сообщения в СМИ о самоубийстве украинского подростка - воспитанника дома семейного типа села Токаревка Херсонской области.
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Парня похитили и вывезли на территорию России.
Досудебное расследование будет осуществлять СБУ. Дело открыли по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.