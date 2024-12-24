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СБУ взялась за дело о самоубийстве в России украинского подростка

Роман ПетренкоВторник, 24 декабря 2024, 21:34
СБУ взялась за дело о самоубийстве в России украинского подростка
фото мальчика, скриншот

Вечером 24 декабря стало известно, что начато производство в связи с информацией о смерти украинского подростка, вывезенного оккупантами из Херсонской области.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Спецслужбы отреагировали на сообщения в СМИ о самоубийстве украинского подростка - воспитанника дома семейного типа села Токаревка Херсонской области.

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Парня похитили и вывезли на территорию России.

Досудебное расследование будет осуществлять СБУ. Дело открыли по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Офис генпрокурораСБУдетиоккупация
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