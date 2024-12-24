Возле Торецка россияне впервые начали применять технику - ОТГ

В районе Торецка Донецкой области сейчас ситуация является самой сложной в зоне ответственности ОТГ "Луганск", россияне начали применять технику, чего раньше не делали.

Источник: пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Бобовниковой: "В Торецке... на самом деле очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом - и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем".

Реклама:

Детали: По словам спикера, обычно на этом направлении враг начал применять технику, чего раньше не делал.

Прямая речь Бобовниковой: "Однако сейчас мы видим, что на северной окраине Торецка, в поселке Нелиповка, враг начинает применять технику. За минувшие сутки там происходили бои с применением ББМ, багги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался".