Возле Торецка россияне впервые начали применять технику - ОТГ
В районе Торецка Донецкой области сейчас ситуация является самой сложной в зоне ответственности ОТГ "Луганск", россияне начали применять технику, чего раньше не делали.
Источник: пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь Бобовниковой: "В Торецке... на самом деле очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом - и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем".
Детали: По словам спикера, обычно на этом направлении враг начал применять технику, чего раньше не делал.
Прямая речь Бобовниковой: "Однако сейчас мы видим, что на северной окраине Торецка, в поселке Нелиповка, враг начинает применять технику. За минувшие сутки там происходили бои с применением ББМ, багги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался".