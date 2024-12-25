Россия отвергает возможность пересмотра условий для переговоров с Украиной – ISW

Россия заявляет, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на условиях, которые были озвучены в Стамбуле, и отказывается от любых компромиссов, несмотря на изменения на фронте и значительные территориальные достижения Украины.

Источник: ISW

Дословно: "Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 24 декабря, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной. В то же время она подчеркнула, что условия, выдвинутые во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, остаются неизменными".

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Детали: Матвиенко подчеркнула, что Россия не отступит от этих условий "ни на йоту". В Стамбуле Россия требовала от Украины стать нейтральным государством, которое не сможет вступить в НАТО. Еще одним требованием РФ было ограничение на численность Вооруженных сил Украины до 85 тысяч человек, подобной той, которая была наложена на Германию Версальским договором после Первой мировой войны.

Дословно: "Российские требования в Стамбуле оказались более подробными версиями ультиматумов, которые Путин выдвигал за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Они включали "демилитаризацию" и нейтралитет Украины".

Детали: Матвиенко повторила требования Путина на ежегодной телевизионной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря. Вероятно, аналогичные заявления от высокопоставленных чиновников РФ прозвучат в ближайшие недели как для внутренней, так и для иностранной аудитории, отмечают в отчете аналитики.

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Аналитики ISW отмечают, что активизация риторики российских чиновников, свидетельствует об уверенности Путина в победе над Украиной. "Это остается неизменным, несмотря на значительные поражения, которые российская армия потерпела с тех пор", – говорится в отчете.

Ключевые выводы: