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Россия отвергает возможность пересмотра условий для переговоров с Украиной – ISW

Иван ДьяконовСреда, 25 декабря 2024, 04:12
Россия отвергает возможность пересмотра условий для переговоров с Украиной – ISW
фото: getty images

Россия заявляет, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на условиях, которые были озвучены в Стамбуле, и отказывается от любых компромиссов, несмотря на изменения на фронте и значительные территориальные достижения Украины.

Источник: ISW

Дословно: "Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 24 декабря, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной. В то же время она подчеркнула, что условия, выдвинутые во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, остаются неизменными".

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Детали: Матвиенко подчеркнула, что Россия не отступит от этих условий "ни на йоту". В Стамбуле Россия требовала от Украины стать нейтральным государством, которое не сможет вступить в НАТО. Еще одним требованием РФ было ограничение на численность Вооруженных сил Украины до 85 тысяч человек, подобной той, которая была наложена на Германию Версальским договором после Первой мировой войны.

Дословно: "Российские требования в Стамбуле оказались более подробными версиями ультиматумов, которые Путин выдвигал за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Они включали "демилитаризацию" и нейтралитет Украины".

Детали: Матвиенко повторила требования Путина на ежегодной телевизионной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря. Вероятно, аналогичные заявления от высокопоставленных чиновников РФ прозвучат в ближайшие недели как для внутренней, так и для иностранной аудитории, отмечают в отчете аналитики.

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Аналитики ISW отмечают, что активизация риторики российских чиновников, свидетельствует об уверенности Путина в победе над Украиной. "Это остается неизменным, несмотря на значительные поражения, которые российская армия потерпела с тех пор", – говорится в отчете.

Ключевые выводы:

  • Высокопоставленный российский чиновник подтвердил, что Владимир Путин настаивает на проведении переговоров с Украиной на тех же бескомпромиссных условиях, которые были выдвинуты перед полномасштабным вторжением и в момент крупнейших территориальных достижений России. Это происходит несмотря на то, что Украина освободила значительную часть своей территории.
  • Экономические ограничения, введенные Кремлем, вероятно, усложнят усилия по внедрению политики, направленной на борьбу с долгосрочным демографическим спадом в России.
  • Российское грузовое судно затонуло в Средиземном море 23 декабря. Предположительно, оно направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток через Сирию и Ливию.
  • Соединенные Штаты 24 декабря предоставили Украине первый транш кредита, сформированный исключительно из доходов от замороженных российских активов.
  • Российские войска продвинулись вблизи Покровска, Торецка, Угледара, Великой Новоселки и в Курской области.
  • Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 декабря, что 440 тысяч призывников подписали контракты на военную службу с Министерством обороны России в 2024 году.

ISWпереговорыРосcия
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