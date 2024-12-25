В Киеве задержали одного из руководителей партии "Удар", который требовал $1 млн за аренду земли в парке "Наталка"

Правоохранители задержали и вручили подозрение главе партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александру Суханову, который требовал 1 млн долларов за решение о выделении в аренду земли на набережной в парке "Наталка".

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, источники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "По результатам комплексных мероприятий "на горячем" задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал с частного предпринимателя взятку в 1 млн долларов США.

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По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал "решить земельный вопрос", который возник у бизнесмена с чиновниками КГГА".

Детали: По информации источников УП, речь идет о главе партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александре Суханове.

В СБУ сообщают, что Суханов гарантировал, что предпринимателю сдадут в аренду участок в рекреационной части Киева вблизи с рекой Днепр, который находится на балансе киевской общины. В офисе генпрокурора отметили, что речь идет о лодочной станции, которая находится в прибрежной зоне в Оболонском районе Киева в парке "Наталка".

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Бизнесмен уже пытался получить разрешение от КГГА официально, но там ему отказывали, ссылаясь на искусственно созданные бюрократические преграды.

Затем на главу частной компании вышел политик, который представился адвокатом и предложил арендовать участок в обмен на взятку в 1 млн долларов.

Во время встреч Суханов сообщил, что у него есть связи в Киевском городском совете, и он сможет помочь с выделением в аренду земельного участка 0,5 га сроком на 25 лет.

За эту сумму он "гарантировал" согласовать земельный вопрос в соответствующей комиссии и во время заседаний Киевского горсовета.

фото: источник УП

Правоохранители задержали политика-адвоката в Киеве "на горячем", когда ему передали 900 тыс. долларов "аванса".

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УКУ (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители подготовили ходатайство о его содержании под стражей с альтернативой залога в 38 млн грн.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях КГГА.