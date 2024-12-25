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Россияне атаковали Покровское направление 55 раз и потеряли более 270 солдат – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 25 декабря 2024, 22:20
Россияне атаковали Покровское направление 55 раз и потеряли более 270 солдат – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 211 боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, которые российские захватчики атаковали всего 120 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

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На Купянском направлении противник семь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.

Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Новоегоровки, Копанок, Зеленого Гая, Макеевки, Тернов, Ямполовки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Под ударами вражеских НАРов оказались Надежда и Зеленый Гай.

На Северском направлении наши воины отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

Враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка восемь раз получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Сорок семь атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений - продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары КАБами по населенным пунктам Покровск и Котлино.

Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 276 человек, из них 149 - безвозвратно. Уничтожено 14 единиц автомобильной техники, два квадроцикла, один ПТРК и один миномет оккупантов. Кроме того, повреждены миномет и автомобиль.

На Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 31 боевое столкновение. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное. Подразделения Сил обороны отбили 24 атаки противника, семь - продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло 34 боестолкновения. 33 вражеских штурма уже остановлены нашими защитниками в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки. Одна атака продолжается до сих пор. Также враг применял авиацию по районам Времовки и Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две попытки противника продвинуться вперед в районе Новоданиловки.

Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Двадцать шесть боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, три боестолкновения еще продолжаются. В течение суток враг совершил 420 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском направлении с начала суток враг активных действий не проводил. 

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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