Россияне атаковали Покровское направление 55 раз и потеряли более 270 солдат – Генштаб
С начала суток на фронте произошло 211 боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, которые российские захватчики атаковали всего 120 раз.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник семь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.
Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Новоегоровки, Копанок, Зеленого Гая, Макеевки, Тернов, Ямполовки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Под ударами вражеских НАРов оказались Надежда и Зеленый Гай.
На Северском направлении наши воины отбили две атаки противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
Враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка восемь раз получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Сорок семь атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений - продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары КАБами по населенным пунктам Покровск и Котлино.
Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 276 человек, из них 149 - безвозвратно. Уничтожено 14 единиц автомобильной техники, два квадроцикла, один ПТРК и один миномет оккупантов. Кроме того, повреждены миномет и автомобиль.
На Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 31 боевое столкновение. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное. Подразделения Сил обороны отбили 24 атаки противника, семь - продолжаются до сих пор.
На Времовском направлении произошло 34 боестолкновения. 33 вражеских штурма уже остановлены нашими защитниками в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки. Одна атака продолжается до сих пор. Также враг применял авиацию по районам Времовки и Бурлацкого.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две попытки противника продвинуться вперед в районе Новоданиловки.
Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Двадцать шесть боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, три боестолкновения еще продолжаются. В течение суток враг совершил 420 артиллерийских обстрелов.
На Гуляйпольском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.