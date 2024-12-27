Вражеские БпЛА атаковали регионы Украины

Воздушные силы в ночь на 27 декабря сообщили о группах вражеских беспилотников, которые атакуют регионы Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 00:35 ВС отметили, что новые группы БпЛА из Сумской области движутся в направлении Полтавской области.

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Перед этим, около полуночи, военные информировали, что несколько групп БпЛА держали курс на Золотоношу Черкасской области.

В 1:37 Воздушные силы сообщили о БпЛА с Полтавщины, которые держат курс на Черкасскую область.

В 1:59 стало известно о паре беспилотников из Полтавской области курсом на Киевщину.

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В 2:24 ВС указали, что несколько групп ударных БпЛА движутся на юг от Киева.

Обновлено: В 2:58 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.