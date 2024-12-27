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На Киевщине ПВО работала по вражеским дронам

Ольга ГлущенкоПятница, 27 декабря 2024, 02:12
На Киевщине ПВО работала по вражеским дронам
иллюстративное фото НГУ

В ночь на 27 декабря в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Обновлено: В 2:52 объявили войдбий воздушной тревоги в Киевской области.

Что предшествовало: Воздушные силы в ночь на 27 декабря сообщили о группах вражеских беспилотников, которые атакуют регионы Украины.

Киевская областьПВОбеспилотники
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