На Киевщине ПВО работала по вражеским дронам
Пятница, 27 декабря 2024, 02:12
В ночь на 27 декабря в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".
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Обновлено: В 2:52 объявили войдбий воздушной тревоги в Киевской области.
Что предшествовало: Воздушные силы в ночь на 27 декабря сообщили о группах вражеских беспилотников, которые атакуют регионы Украины.