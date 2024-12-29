Участие немецких миротворцев в Украине возможно только с согласия России – Мерц
Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только при условии достижения консенсуса с Россией.
Источник: Die Zeit
Детали: Мерц отметил, что для участия Германии в миротворческих операциях необходим мандат, который будет соответствовать международному праву. Однако, ключевым фактором является согласие России, без которого, по его мнению, такие миссии не будут эффективными и могут обострить ситуацию.
Прямая речь Мерца: "Если будет достигнуто мирное соглашение и Украина потребует гарантий безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии четкого мандата в соответствии с международным правом. Сейчас я его не вижу. Я хотел бы, чтобы такой мандат был предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте".
Предыстория:
- Представитель МИД Украины Георгий Тихий в разговоре со СМИ 20 декабря рассказал, что уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном направлении в Украину контингента западных союзников, как это предлагал президент Франции Эмманюэль Макрон. Но обсуждение этой темы еще на раннем этапе.
- Спикер отметил, что Украина активно участвует в этих обсуждениях и принцип "ничего об Украине без Украины" сохраняется.
- Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров