Участие немецких миротворцев в Украине возможно только с согласия России – Мерц

Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только при условии достижения консенсуса с Россией.

Источник: Die Zeit

Детали: Мерц отметил, что для участия Германии в миротворческих операциях необходим мандат, который будет соответствовать международному праву. Однако, ключевым фактором является согласие России, без которого, по его мнению, такие миссии не будут эффективными и могут обострить ситуацию.

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Прямая речь Мерца: "Если будет достигнуто мирное соглашение и Украина потребует гарантий безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии четкого мандата в соответствии с международным правом. Сейчас я его не вижу. Я хотел бы, чтобы такой мандат был предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте".

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