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В Южной Корее разбился пассажирский самолет со 181 человеком на борту

Иван ДьяконовВоскресенье, 29 декабря 2024, 03:31
В Южной Корее разбился пассажирский самолет со 181 человеком на борту
Фото: Yonhap News

Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение во время посадки в международном аэропорту города Муан на юго-западе Южной Кореи. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего взорвался. Предварительно известно о 120 погибших.

Источник: Yonhap

Детали: Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени. Самолет, выполнявший рейс из Бангкока, на борту которого находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, разбился во время приземления в аэропорту Муан, расположенном в провинции Южная Чолла, в 288 километрах от Сеула.

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Местные чиновники сообщают, что самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и получил значительные повреждения. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, а следователи устанавливают причины катастрофы.

жертвыЮжная Кореяаэропорт
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