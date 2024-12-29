В Южной Корее разбился пассажирский самолет со 181 человеком на борту

Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение во время посадки в международном аэропорту города Муан на юго-западе Южной Кореи. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего взорвался. Предварительно известно о 120 погибших.

Источник: Yonhap

Детали: Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени. Самолет, выполнявший рейс из Бангкока, на борту которого находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, разбился во время приземления в аэропорту Муан, расположенном в провинции Южная Чолла, в 288 километрах от Сеула.

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У Південній Кореї розбився пасажирський літак: за попередніми даними, загинули 28 осіб pic.twitter.com/exiA2ddxi8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 29, 2024

Местные чиновники сообщают, что самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и получил значительные повреждения. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, а следователи устанавливают причины катастрофы.