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Россия на этой неделе запустила меньше всего дронов за последние месяцы

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 12:31
Россия на этой неделе запустила меньше всего дронов за последние месяцы
фото: Гсчс

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия за последние 7 дней применила против Украины более 370 ударных дронов.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Президент уже 3 месяца, начиная с 1 сентября, еженедельно отчитывается о количестве запущенных Россией по Украине дронов, КАБов и ракет.

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В среднем это 500-600 беспилотников. Те 370, которые были запущены на этой неделе, являются наименьшим количеством за все время отчетов главы государства.

Прямая речь Зеленского: "Наши города и общины находятся под постоянными российскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку.

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Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов".

беспилотникиракетный удар
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