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Россияне больше всего атакуют на Курщине и Покровском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 17:16
Россияне больше всего атакуют на Курщине и Покровском направлении – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

По состоянию на 16 часов на фронте зафиксировано уже 133 вражеских атаки, больше всего россияне давят на Покровском направлении и в Курской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16 часов

Детали: На Курщине украинские защитники отразили 16 атак российских захватчиков, 19 боестолкновений продолжаются, кроме того, враг нанес 152 артиллерийских обстрела. 

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 22 атаки противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе. 

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка. С начала суток украинские воины отбили уже 15 атак, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Сергеевка. 

На Кураховском направлении захватчики 16 раз атаковали украинские подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное. Четыре боя продолжаются. 

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На Времовском направлении захватчики провели 17 атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь, Дачное и Привольное. Четыре боестолкновения продолжаются, также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Запорожское, Разлив и Комар, в общем сбросив девять управляемых бомб.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Гатища. 

Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Кучеровки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается. 

На Северском направлении с начала суток враг совершил одну тщетную попытку потеснить защитников с занимаемых позиций. 

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часового Яра. Продолжаются две атаки оккупантов. 

На Торецком направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в районе Щербиновки и Торецка, еще два боестолкновения продолжаются.

Генштабвойна
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