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Bloomberg: Польша готова увеличить экспорт электричества в Украину, если Словакия выполнит угрозы

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 18:24
Bloomberg: Польша готова увеличить экспорт электричества в Украину, если Словакия выполнит угрозы
иллюстративное фото Pixabay

Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если Словакия отключит резервное энергоснабжение, как ранее угрожал премьер страны Роберт Фицо.

Источник: Bloomberg со ссылкой на польского чиновника, передает "Европейская правда"

Детали: По словам чиновника, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который может возникнуть в украинской энергосистеме в случае такого шага Словакии.

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Заверения Варшавы появились на фоне эскалации спора о будущем транзита газа через Украину.

Что предшествовало: Фицо выступил с угрозой два дня назад, когда заявил, что Словакия прекратит поставки электроэнергии, которая крайне необходима Украине во время перебоев в сети, если это будет необходимо.

Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко.

ПольшаСловакияэлектроэнергия
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