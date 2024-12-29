Министр обороны Словакии заявил, что Украина должна отказаться от части территории
По словам министра обороны Словакии Роберта Калиняка, реальность на местах указывает на то, что Украине придется отказаться от части своей территории.
Источник: Калиняк в воскресенье в эфире дискуссионной программы V politike на телеканале TA3, передает "Европейская правда" со ссылкой на TASR
Детали: По мнению Калиняка, в интересах Словакии, чтобы война немедленно закончилась и между двумя воюющими сторонами установилось перемирие с последующими мирными переговорами.
Важнее, чем будущие границы, является то, какую форму примет послевоенная Украина, считает министр.
Прямая речь Калиняка: "Вполне вероятно, что Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет разделять свою самую большую границу с Российской Федерацией.
Нельзя спорить, кто здесь агрессор, потому что Россия перешла все границы, правила и нарушила международное право, но необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях мира, и применять те же самые стандарты ко всем другим спорам".
Что предшествовало: Президент Словакии Петер Пеллегрини заявлял, что Москве и Киеву нужно садиться за стол переговоров, а Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Украину ожидает "второй Мюнхен" 1938 года, в результате которого она потеряет свои территории и станет жертвой великих держав.