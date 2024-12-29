В понедельник в Украине местами туман, ночью небольшой мороз
Воскресенье, 29 декабря 2024, 20:14
В понедельник 30 декабря в Украине не ожидается существенных осадков, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине облачно, без существенных осадков. В западных и Винницкой областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
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Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.
На Киевщине облачно, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.