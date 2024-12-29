Зеленский предложил Канаде увеличить финансирование производства украинского оружия

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо предложил увеличить финансирование производства украинского оружия и рассмотреть возможности для локализации производства отдельных видов вооружения.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Президент сообщил, что провел разговор с Трюдо накануне председательства Канады в G7.

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Стороны обсудили ключевые приоритеты, в частности усиление санкций против России, особенно в отношении ее пропагандистских сетей и теневого флота.

Зеленский поблагодарил Трюдо и канадский народ за их непоколебимую поддержку, в частности важную оборонную помощь, такую как NASAMS.

Прямая речь: "Я также предложил увеличить финансирование производства украинского оружия и рассмотреть возможности для локализации производства отдельных видов вооружения.

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Тесная координация с союзниками чрезвычайно важна для обеспечения сильной позиции Украины и достижения длительного мира и безопасности для всех".