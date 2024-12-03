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Инновации украинской РЭБ позволяют эффективно реагировать на дроновые атаки России – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 3 декабря 2024, 04:20
Инновации украинской РЭБ позволяют эффективно реагировать на дроновые атаки России – ISW
Буковель-AD, украинский комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, иллюстративное фото: spetstechnoexport

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что украинские инновации в области радиоэлектронной борьбы позволяют Силам обороны эффективно реагировать на массированные атаки России беспилотниками.

Источник: ISW

Дословно: "Рост внутреннего производства российских беспилотников типа „Шахед" позволил России увеличить количество дронов, которые она использует в ударных атаках по Украине, но украинские инновации в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяют украинским войскам более эффективно реагировать на российские дроновые атаки".

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Детали: Украинский военный эксперт Петр Черник заявил в интервью ArmyInform, что Россия увеличила производство планеров для беспилотников типа "Шахед", продолжая полагаться на иранский или китайский импорт других компонентов беспилотников.

Аналитики отмечают, что заявления Черника согласуются с оценкой ISW от октября 2024 года о том, что Россия использует отечественное производство беспилотников типа "Шахед" для увеличения количества дронов, которые она запускает в Украине.

Эта динамика отражена в составе ударных атак, которые Россия осуществила по Украине в октябре-ноябре 2024 года, поскольку для российских сил стало более распространенным явлением запускать от 80 до 100 (или более) беспилотников типа "Шахед" и "мошеннических" дронов в составе больших ударных пакетов.

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Например, в ночь с 1 на 2 декабря российские войска запустили 110 беспилотников типа "Шахед" и других неопределенных беспилотников, вероятно, приманок, по Украине.

Специалисты предполагают, что российские войска, скорее всего, используют большое количество беспилотников типа "Шахед" и беспилотников-приманок, чтобы обнаружить и подавить украинскую ПВО и мобильные огневые группы; российские войска чаще всего запускают беспилотники типа "Шахед" вместе с более ограниченным количеством крылатых и баллистических ракет.

Однако, говорится в отчете, Украина дает достойный ответ на этот наплыв беспилотников.

По сообщениям, количество беспилотников типа "Шахед" или дронов-приманок, которые были "потеряны" (не достигли целей - ред.) благодаря украинским средствам РЭБ, значительно возросло в октябре и ноябре.

Дословно: "Россия запустила 105 беспилотников типа „Шахед" под Украиной 2 октября, 78 из которых украинские силы непосредственно сбили, а 23 из них, по данным ВВС Украины, были „потеряны" из-за роботк РЭБ (22%).

В противоположность этому, российские силы запустили 110 "Шахедов" и приманок под Украиной в ночь с 1 на 2 декабря, 50 из которых были "потеряны" из-за работы РЭБ со стороны Украины (45%), а 52 из них украинские силы сбили".

Детали: Черник отметил высокий показатель сбитых украинских самолетов, а также подчеркнул, что Украина улучшила свои возможности РЭБ до такой степени, что украинские силы могут либо "приземлить" "Шахеды", либо заставить их "потеряться" или отклониться от курса и влететь в российское или белорусское воздушное пространство.

Украинские средства РЭБ существенно влияют на эффективность этих российских ударных атак и, в частности, дополнительно нагружают совместную российско-белорусскую систему противовоздушной обороны.

Независимая белорусская мониторинговая группа "Гаюн" сообщила 25 ноября, что 38 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Беларуси 24 и 25 ноября - рекордное количество российских дронов, нарушивших воздушное пространство Беларуси.

В обзоре отмечают, что Беларусь подняла самолеты в ответ на нарушение воздушного пространства. И это свидетельствует о том, что РБ не была готова к приему заблудившихся российских беспилотников, а также о том, что Россия не ожидала таких последствий работы украинской РЭБ и не сообщила о них Беларусь заранее.

Ключевые выводы ISW за 2 декабря:

  • Влиятельные в российском информационном пространстве персоны продолжают продвигать нарратив, что правитель России Владимир Путин не заинтересован в урегулировании войны в Украине путем переговоров, что приведет к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины.
  • Наращивание внутреннего производства беспилотников типа "Шахед" позволило России увеличить количество беспилотников, которые она использует в ударных атаках по Украине, но украинские инновации в области РЭБ позволяют украинским войскам более эффективно реагировать на российские дроновые атаки.
  • Власти РФ продолжают прилагать усилия для минимизации социальных последствий войны для российского населения, одновременно негласно переориентируя то, что Кремль изначально определил как победу в Украине.
  • Прокремлевские российские операторы Telegram-каналов продолжают сопротивляться усилиям российских властей по деанонимизации своих аккаунтов в социальных сетях.
  • Украинские войска продвинулись возле Часового Яра, а российские войска - возле Торецка, Покровска и Курахово.
  • Российское военное командование сосредотачивается на подготовке дополнительных российских сил и совершенствовании тактических штурмовых операций своих войск.

Знать больше: "Беспилотников настолько много, что мы просто не вывозим без РЭБов". Почему Украина проигрывает России в технологической гонке

Шахедбеспилотникивойна
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