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Омбудсмен РФ заявила, что Украина задерживает обмен пленными. Лубинец опроверг

Валентина РоманенкоВторник, 3 декабря 2024, 11:03
Омбудсмен РФ заявила, что Украина задерживает обмен пленными. Лубинец опроверг
фото Офиса президента

Российский омбудсмtн Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных из 630 человек, которых якобы Украина "не хочет" забирать. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг это заявление.

Источник: Москалькова и Лубинец в Telegram

Детали: Москалькова заявила, что украинская сторона якобы "продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными". Лубинец опроверг эти слова, отметив, что Украина готова забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания, указав на очередную манипуляцию государства-агрессора.

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Прямая речь Лубинца: "В который раз узнаю об опубликованных российской уполномоченной по правам человека списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой.

В который раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания!

Российские методы остаются неизменными и как всегда циничными в отношении тех людей, которые ждут возвращения домой своих Защитников!

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Украина не затягивает и не затягивала с осуществлением обменов, а наоборот заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию.

А сторона, которая действительно не заинтересована в возвращении и реализации обменов, до сих пор игнорирует создание такой комиссии!".

пленныевойнаправа человекаРосcия
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