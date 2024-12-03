Ошибки в фамилиях, 7 уже обменянных украинцев: в ГУР рассказали, что не так со списком Москальковой

В обнародованном российским омбудсменом Татьяной Москальковой списке украинских военнопленных, которых якобы Украина "не хочет" возвращать, есть семь граждан, которые уже вернулись на родину, и это не единственная манипуляция российской стороны, которая сама блокирует обмен пленными.

Источник: секретарь Координационного штаба, заместитель начальника ГУР МО Украины, бригадный генерал Дмитрий Усов

Прямая речь: "С российской стороны звучат громкие заявления о количестве пленных, которых они якобы могут поменять, появляются даже списки. Конечно, по официальным каналам никаких реальных предложений мы не получали. Эта игра россиян - только на публику, и она особенно цинична. Они манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников.

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Мы внимательно проанализировали распространенные списки. Что мы видим: семерых пленных уже обменяли, немало ошибок в фамилиях и датах рождения, среди фамилий есть четырнадцать гражданских. То есть, российские пропагандисты предлагают менять на своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права.

Однако эти списки и громкие заявления предназначены только для расшатывания ситуации. Это попытка дискредитировать украинские государственные органы".

Детали: По словам Усова, на самом деле реальные предложения от российской стороны Координационный штаб получает только по обмену пленных, захваченных на Курском направлении. Пленные россияне из других регионов так называемую российскую власть не интересуют, отметил заместитель Буданова.

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Сотни российских пленных - в том числе и тяжелораненых - прозябают в украинских лагерях уже более года или два. Есть те, чьей судьбой страна-агрессор не интересуется с самого начала вторжения.

При этом условия содержания российских захватчиков не сравнить с российскими застенками, подчеркнул бригадный генерал. Украинская сторона удерживает военнопленных согласно норм Женевских конвенций только с одной целью: как можно быстрее обменять на украинских защитниц и защитников.

Прямая речь: "Никакого другого резона держать их у нас и тратить на них деньги наших налогоплательщиков нет.

Не увидели мы в обнародованных списках также наших тяжелораненых и женщин. А именно эти категории следует возвращать согласно международному гуманитарному праву в первую очередь.

Россия не соблюдает никаких законов войны и не желает этого делать. Судьба собственных граждан российскую так называемую власть как не интересовала, так и не интересует. Пропагандисты играют на публику. Реальные же механизмы возвращения - репатриация, смешанные медицинские комиссии, обмен "всех на всех" - до сих пор надежно заблокированы Кремлем".