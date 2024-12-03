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Парламент Южной Кореи требует у президента отменить военное положение

Александр ШумилинВторник, 3 декабря 2024, 18:22
Парламент Южной Кореи требует у президента отменить военное положение
Фото: Getty Images

Национальная ассамблея Южной Кореи смогла в среду проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap

Детали: Конституция страны предусматривает, что военное положение должно быть отменено, если этого требует парламентское большинство.

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Из 300 депутатов парламента на заседании присутствовали 190. Все они проголосовали за постановление с требованием отменить военное положение. После этого все войска покинули здание парламента.

Что этому предшествовало: Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Юн не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.

Южная КореяВоенное положение
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