Ермак отправляется в США на встречу с трампистами
Украинская делегация, в которую в частности входит глава Офиса президента Андрей Ермак, отправляется в США для переговоров с окружением Дональда Трампа.
Источник: Radio NV со ссылкой на "источники в дипломатических кругах", источники УП в команде президента
Детали: По словам источников NV, в украинскую делегацию, кроме Ермака, входит министр обороны Рустем Умеров и вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.
Источники NV указывают, что "...основная цель этой поездки - это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа".
Однако по данным источников УП Умеров остается в Киеве. В то же время в делегацию входит его заместитель Сергей Боев.
Ермак планирует организовать встречи с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России генералом в отставке Китом Келлогом, советником по нацбезопасности Майком Волтцом.
Предыстория:
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса".
- Он также говорил, что рассчитывает увидеть предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине вскоре после начала его каденции.