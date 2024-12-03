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Ермак отправляется в США на встречу с трампистами

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 3 декабря 2024, 22:10
Ермак отправляется в США на встречу с трампистами
Фото: Getty Images

Украинская делегация, в которую в частности входит глава Офиса президента Андрей Ермак, отправляется в США для переговоров с окружением Дональда Трампа.

Источник: Radio NV со ссылкой на "источники в дипломатических кругах", источники УП в команде президента

Детали: По словам источников NV, в украинскую делегацию, кроме Ермака, входит министр обороны Рустем Умеров и вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

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Источники NV указывают, что "...основная цель этой поездки - это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа".

Однако по данным источников УП Умеров остается в Киеве. В то же время в делегацию входит его заместитель Сергей Боев.

Ермак планирует организовать встречи с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России генералом в отставке Китом Келлогом, советником по нацбезопасности Майком Волтцом.

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Предыстория:

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса".
  • Он также говорил, что рассчитывает увидеть предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине вскоре после начала его каденции.

СМИСШААндрей Ермак
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