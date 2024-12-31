Российская армия запустила ударные БпЛА с нескольких направлений

Вечером 30 декабря российские войска запустили в Украину ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:36 стало известно об угрозе применения ударных БпЛА для Сумщины.

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В 21:05 сообщили о БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

В 22:01 военные предупредили о БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.

По состоянию на 23:03 известно о БпЛА в северной части Киевщины, курс западный и БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.

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В 23:20 сообщили о БПЛА в южной части Николаевской области, курс северный.

Обновлено: В 00:26 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.

В 00:45 стало известно о БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Около часа ночи ВС сообщили об угрозе ударных БпЛА для Донецкой и Сумской областей.

В 1:18 военные обновили информацию о движении вражеских дронов:

БпЛА на Сумщине, курс южный;

БпЛА из Донецкой области, курсом на Днепропетровщину;

БпЛА в направлении Одессы с западного направления.

В 1:32 стало известно о:

БпЛА с Сумщины, курсом на Харьковщину.

БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс западный.

В 3:41 Воздушные силы сообщили:

БпЛА на Днепропетровщине, курсом северо-западный;

БпЛА на Полтавщине, курс западный/северо-западный.

В 3:53 стало известно о вражеских БпЛА над Кременчугом.

Дословно Воздушные силы в 3:56:

"БпЛА в северной и юго-восточной частях Днепропетровщины, курс северо-западный.

БпЛА в южной и северной частях Полтавщины, курс северо-западный.

БпЛА в районе Кременчуга, курс северо-западный".

5:01: "БпЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный".

5:04: "БпЛА на Сумщине, курс южный/юго-западный.

БпЛА в западной части Полтавщины, курс северный.

БпЛА в западной части Харьковщины, курс северо-западный.

БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс западный/северо-западный".

Детали: В 5:53 в КОВА сообщили о работе сил ПВО по вражеским дронам на Киевщине.

6:19: "БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.

БпЛА в западной и северной частях Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.

БпЛА в южной части Полтавщины, курс южный.

БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс северо-западный.

БпЛА в восточной части Киевщины, курс юго-западный".