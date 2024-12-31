Севастополь атаковали беспилотники с воздуха и моря – оккупационные "власти"

В Севастополе оккупированного россиянами Крыма в понедельник вечером прогремели взрывы, оккупанты говорят об атаке БпЛА и надводных беспилотников.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Разважаев, крымские паблики

Прямая речь Розважаева: "Громкий звук, который был слышен, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БпЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

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Продолжается контроль обстановки.

Учитывая то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах".

Детали: Вместе с тем крымские паблики пишут, что из района бухты Омега росПВО стрельнула в сторону Фиолента, "судя по вспышкам, было 2 выхода ракеты".

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Позже те же паблики сообщили, что основные взрывы были в районе Камышовой бухты.

Также стало известно о взрывах в бухте Казачьей.

Обновлено: "Впоследствии Крымский ветер написал о "громких взрывах" в Севастополе".

Дословно Крымский ветер: "Взрывы раздаются с моря, Z-паблики пишут, что Севастополь атакуют морские дроны".

Детали: В 00:27 Розважаев сообщил о якобы атаке надводных беспилотников. По его данным, один из таких якобы уничтожила российская ПВО.

Также российский "губернатор" оккупированного Севастополя добавил, что над городом якобы были сбиты украинские дроны.

Около часа ночи Крымский ветер опубликовал фото взрыва в акватории Севастополя.

фото: Крымский ветер

В 1:33 Крымский ветер написал о новых взрывах в Севастополе.

По данным Крымского ветра, российская авиация подняла в воздух вертолеты от Качи до Севастополя.

В 2:30 в Севастополе снова сообщили о мощных взрывах.