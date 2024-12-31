Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Севастополь атаковали беспилотники с воздуха и моря – оккупационные "власти"

Ольга ГлущенкоВторник, 31 декабря 2024, 00:14
Севастополь атаковали беспилотники с воздуха и моря – оккупационные власти
фото: Крымский ветер

В Севастополе оккупированного россиянами Крыма в понедельник вечером прогремели взрывы, оккупанты говорят об атаке БпЛА и надводных беспилотников.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Разважаев, крымские паблики

Прямая речь Розважаева: "Громкий звук, который был слышен, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БпЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

Реклама:

Продолжается контроль обстановки.

Учитывая то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах".

Детали: Вместе с тем крымские паблики пишут, что из района бухты Омега росПВО стрельнула в сторону Фиолента, "судя по вспышкам, было 2 выхода ракеты".

РЕКЛАМА:

Позже те же паблики сообщили, что основные взрывы были в районе Камышовой бухты.

Также стало известно о взрывах в бухте Казачьей.

Обновлено: "Впоследствии Крымский ветер написал о "громких взрывах" в Севастополе".

Дословно Крымский ветер: "Взрывы раздаются с моря, Z-паблики пишут, что Севастополь атакуют морские дроны".

Детали: В 00:27 Розважаев сообщил о якобы атаке надводных беспилотников. По его данным, один из таких якобы уничтожила российская ПВО.

Также российский "губернатор" оккупированного Севастополя добавил, что над городом якобы были сбиты украинские дроны.

Около часа ночи Крымский ветер опубликовал фото взрыва в акватории Севастополя.

 
фото: Крымский ветер

В 1:33 Крымский ветер написал о новых взрывах в Севастополе.

По данным Крымского ветра, российская авиация подняла в воздух вертолеты от Качи до Севастополя.

В 2:30 в Севастополе снова сообщили о мощных взрывах.

КрымвзрывСевастополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды
видеоССО поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново
Все новости...
Оккупанты заявили о еще одной атаке на Льгов в Курской области
На фронте за сутки произошло 153 боевых столкновения, горячо на четырех направлениях – Генштаб
В Киеве работала ПВО во время угрозы баллистики
Севастополь атаковали беспилотники с воздуха и моря – оккупационные "власти"
Последние новости
19:46
Во время ракетной атаки россиян был поврежден старейший McDonald's Украины
19:20
Лидер немецкой оппозиции считает Трампа предсказуемым и увидел в нем возможность для Европы
18:52
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
18:31
Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело погибшего, ищут еще одного человека
18:24
Студенты, которые не сдадут экзамен по БЗВП, не смогут продолжить обучение – МОУ
18:15
фотоСБУ на Днепропетровщине разоблачила компанию, которая способствовала РФ в построении ядерных лабораторий
17:50
биатлонНорвежец Йоханнес Бо объявил о завершении карьеры в 2025 году
17:47
В МОУ отрицают "ухудшение отношений" Умерова с директором АОЗ: Только профессиональные критерии
17:42
Россияне из миномета обстреляли Берислав: погибли два человека
17:34
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Все новости...
Реклама:
Реклама: