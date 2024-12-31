В Киеве работала ПВО во время угрозы баллистики
Вторник, 31 декабря 2024, 03:10
В ночь на 31 декабря Воздушные силы сообщили, что Киеву и некоторым областям угрожает баллистическое вооружение с северо-востока, в столице работала ППО.
Источник: Воздушные силы, КГВА, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: Воздушные силы в 3 ночи сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Реклама:
В Киеве и некоторых областях была объявлена воздушная тревога.
В Киеве и области были слышны звуки взрывов, КГВА и Кличко сообщили о работе ПВО.
Обновлено: В 3:39 в Киеве и ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.