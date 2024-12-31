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В Киеве работала ПВО во время угрозы баллистики

Ольга ГлущенкоВторник, 31 декабря 2024, 03:10
В Киеве работала ПВО во время угрозы баллистики
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 31 декабря Воздушные силы сообщили, что Киеву и некоторым областям угрожает баллистическое вооружение с северо-востока, в столице работала ППО.

Источник: Воздушные силы, КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Воздушные силы в 3 ночи сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

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В Киеве и некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

В Киеве и области были слышны звуки взрывов, КГВА и Кличко сообщили о работе ПВО.

Обновлено: В 3:39 в Киеве и ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.

Киеввоздушная тревога
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