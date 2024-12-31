В Смоленской области РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников

На рассвете 31 декабря российские СМИ и паблики сообщили о том, что горит нефтебаза после атаки БпЛА в российской Смоленской области.

Источник: русская служба ВВС, российские паблики

Детали: В сообщениях отмечают, что была атакована нефтебаза в Ярцево Смоленской области РФ.

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Глава района якобы подтвердил информацию об атаке на "объект топливно-энергетического комплекса".

Российские паблики пишут, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.

Обновлено: Впоследствии губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в городе Ярцево после атаки якобы украинских беспилотников горит нефтебаза.