В Смоленской области РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников
Вторник, 31 декабря 2024, 04:42
На рассвете 31 декабря российские СМИ и паблики сообщили о том, что горит нефтебаза после атаки БпЛА в российской Смоленской области.
Источник: русская служба ВВС, российские паблики
Детали: В сообщениях отмечают, что была атакована нефтебаза в Ярцево Смоленской области РФ.
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Глава района якобы подтвердил информацию об атаке на "объект топливно-энергетического комплекса".
Российские паблики пишут, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.
Обновлено: Впоследствии губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в городе Ярцево после атаки якобы украинских беспилотников горит нефтебаза.