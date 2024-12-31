1 610 оккупантов и 34 артсистемы – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки
Вторник, 31 декабря 2024, 07:39
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 610 российских захватчиков, 34 артиллерийские системы и 27 боевых бронированных машин врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Реклама:
Детали: Также за прошедшие сутки Россия потеряла 5 танков, 12 беспилотников оперативно-тактического уровня, 75 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу спецтехники.
Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ отминусовали около 789 550 оккупантов, 9 668 танков, 20 030 боевых бронированных машин, 21 528 артиллерийских систем, 21 081 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 626 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 671 единицу специальной техники.