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1 610 оккупантов и 34 артсистемы – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки

Ирина БалачукВторник, 31 декабря 2024, 07:39
1 610 оккупантов и 34 артсистемы – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 610 российских захватчиков, 34 артиллерийские системы и 27 боевых бронированных машин врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

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Детали: Также за прошедшие сутки Россия потеряла 5 танков, 12 беспилотников оперативно-тактического уровня, 75 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу спецтехники.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ отминусовали около 789 550 оккупантов, 9 668 танков, 20 030 боевых бронированных машин, 21 528 артиллерийских систем, 21 081 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 626 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 671 единицу специальной техники.  

Росcияпотери в войне
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