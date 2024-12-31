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Россияне атакуют по всей линии фронта, за сутки ВСУ отбивали штурмы 168 раз – Генштаб 

Ирина БалачукВторник, 31 декабря 2024, 08:47
Россияне атакуют по всей линии фронта, за сутки ВСУ отбивали штурмы 168 раз – Генштаб 
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские войска пытаются атаковать украинские позиции по всей линии фронта, самая тяжелая ситуация на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях; всего за сутки произошло 168 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 31 декабря в Facebook

Дословно Генштаб: "Вчера (30 декабря – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, совершил почти 4 500 обстрелов, из них 198 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 1 864 дрона-камикадзе".

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Детали: В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 4 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ россиян, по складу боеприпасов и по 6 другим важным объектам оккупантов.

На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.

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На Лиманском направлении захватчики атаковали 22 раза, пытаясь продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Надежда, Новоегоровка, Макеевка, Ивановка и Терны.

На Северском направлении россияне атаковали 1 раз – стремились вытеснить украинских защитников с позиций в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 21 атаку. Основные усилия оккупанты прикладывали в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.

На Времовском направлении россияне совершили 17 штурмов украинских позиций неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза пытались продвинуться в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали украинские позиции трижды. "Получили жесткий отпор, понесли потери", – отметили в Генштабе.

В Курской области России украинские защитники отбили 17 атак захватнической армии РФ.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты с территории России активно применяют артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

 

Генштабвойна
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