Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для родственников погибших или пропавших на войне

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12104, который предусматривает устранение правовой неопределенности относительно оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Источник: карточка законопроекта

Детали: Законопроект предлагает внести изменения в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в которой говорится, что призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

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Редакция с учетом изменений уточняет и расширяет определение, добавляя формулировку: "признаны пропавшими без вести по особым обстоятельствам (в результате боевых действий – ред.) или безвестно отсутствующими."

В соответствии с положениями частей 1-3 статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", человек приобретает этот статус с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Человек считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах до прекращения его розыска. В то же время приобретение этого статуса не лишает его родственников или других лиц права на обращение в суд с заявлением о признании такого лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим в порядке, предусмотренном законодательством.

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Согласно части 1 статьи 43 Гражданского кодекса Украины, суд может признать человека безвестно отсутствующим при условии, что в течение одного года нет информации о месте его пребывания.

Предыстория: